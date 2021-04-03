رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجنائية الدولية ترحب بـ«مرحلة جديدة» في العلاقات مع أمريكا بعد رفع العقوبات

السبت 03/أبريل/2021 - 09:08 ص
المحكمة الجنائية
المحكمة الجنائية الدولية
أ ش أ
طباعة
رحبت المحكمة الجنائية الدولية بـ"مرحلة جديدة" في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد رفع العقوبات عنها.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان، اليوم السبت، على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "ترحب المحكمة الجنائية الدولية بقرار الحكومة الأمريكية بإلغاء الأمر التنفيذي 13928، وإنهاء العقوبات والقيود المفروضة على إصدار التأشيرات لموظفي المحكمة الجنائية الدولية".

وقالت سيلفيا فيرنانديز دي جورمندي "بصفتي رئيسة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي (المحكمة الجنائية الدولية)، أود أن أعرب عن ارتياحي العميق للقرار الذي اتخذته حكومة الولايات المتحدة اليوم برفع العقوبات المؤسفة ضد مدعية المحكمة الجنائية الدولية".

وأضافت في بيان "أرحب بهذا القرار الذي يسهم في تعزيز أعمال المحكمة وبشكل عام في تعزيز نظام دولي قائم على القانون".

وقالت دي جورمندي، إن الجنائية الدولية "رحبت دائما بمشاركة الولايات المتحدة" في عملها، على الرغم من أن واشنطن لم تصدق على قانون روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.

وتابعت قائلة: "أنا مقتنعة بأن هذا القرار يمثل بداية مرحلة جديدة في التزامنا المشترك بمكافحة الإفلات من العقاب" فيما يتعلق بجرائم الحرب.

وأشارت إلى أن قرار إدارة بايدن قد "تم تبنّيه في وقتٍ أساسيّ شرعت فيه جمعية الدول الأطراف والمحكمة في عملية مراجعة واسعة لتحسين نظام روما الأساسي".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت إلغاء العقوبات والقيود المفروضة على تأشيرات موظفي المحكمة الجنائية الدولية، فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويشمل القرار رفع العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بسبب تحقيقها في ما إذا كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

كما تقرر أيضا رفع قيود التأشيرات التي فرضت على بعض موظفي المحكمة الجنائية الدولية.

موضوعات متعلقة

قنوات «الوطنية للإعلام» تنهي استعداداتها لبث احتفالية نقل المومياوات

زوج يطلق النار على زوجته وأولاده فى الفيوم 

مذبحة عائلية.. التفاصيل الكاملة عن قتل رجل لزوجته وابنته بالفيوم

اشترى سيارات بـ5 ملايين جنيه.. مخالفات أسامة هيكل في وزارة الإعلام


الصور

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

image description

«تضامن دمياط» تنظم يوم «الوفاء والأمل» لأبناء «مؤسسة البنات»

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

الأكثر قراءة

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

خاص| جنوب السودان تكذب تصريحات الجزيرة بشأن سد النهضة: لا بد من اتفاق قانوني ملزم

حالة الطقس اليوم السبت 3-4-2021 فى مصر

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021

هويسكا يفوز على ليفانتى بهدفين نظيفين فى الدورى الأسبانى

فوز شباب بلوزداد الجزائرى على مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم «جويا في بوردو» بجزويت القاهرة

إبراهيم أكبر الآباء المؤسسين.. متى ظهر اليهود فى مصر لأول مرة؟

الخميس.. طارق إمام ضيف موقع صدى ذاكرة القصة المصرية

قريبًا.. صدور «معجم أعلام النساء الفلسطينيات» لـ غريد الشيخ محمد