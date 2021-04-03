ارتفاع إصابات كورونا في قرغيزستان لـ 88842

أعلنت السلطات الصحية في قرغيزستان، تسجيل 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت وكالة أنباء "آكي برس" القرغيزية، اليوم السبت - أن الحالات الجديدة شملت 90 حالة في بشكيك، و44 حالة في منطقة تشوي و7 حالات في منطقة إيسيك كول وحالة واحدة في باتكين.وارتفع العدد الإجمالي للمصابين في قرغيزستان إلى 88 ألفا و842 حالة إصابة.