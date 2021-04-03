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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: يجب تسريع وتيرة مشاورات مدونة قواعد السلوك ببحر الصين الجنوبي

السبت 03/أبريل/2021 - 09:03 ص
وانغ يي
وانغ يي
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قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" اليوم إن بلاده مستعدة للعمل مع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومنها الفلبين، لدعم التنفيذ المبكر لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية، والتنفيذ الكامل والفعال لإعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، وتسريع وتيرة المشاورات حول مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي؛ من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وأضاف وانغ - خلال محادثات مع نظيره الفلبيني "تيودورو لوكسين" الذي يزور الصين حاليا - أن الصين مستعدة لمواصلة تعزيز التعاون في مجال اللقاحات مع الفلبين، داعيا الجانبين إلى تعزيز التعاون رفيع المستوى في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، والسعي بقوة إلى استكمال المشاريع الرئيسية في الموعد المحدد.

وتابع وانغ أن "الصين مستعدة للعمل مع الفلبين لمواصلة تعزيز مستوى تحرير وتيسير التجارة، واستكشاف التعاون في المجالات الناشئة مثل التجارة الإلكترونية العابرة للحدود".

من جانبه، قال وزير الخارجية الفلبيني "تيودورو لوكسين" إن بلاده ملتزمة بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن توفير الصين اللقاحات لا يعني تنفيذ "دبلوماسية اللقاحات"، بل يثبت تمتعها بحس المسؤولية، وأنه بدون دعم الصين، سيصبح من الصعب على المنطقة والعالم التعافي من الجائحة.

وحول انتخاب الصين كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الفترة من 2021 إلى 2023، أعرب لوكسين عن تطلعه إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع الصين في إطار مجلس حقوق الإنسان.

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