543 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم أن كوريا الجنوبية، سجلت 543 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 521 إصابة محلية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 104،736 إصابة بالإضافة إلى 3 حالات وفاة جديدة بسبب مما رفع الإجمالي إلى 1،740 حالة وفاة.ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية فإن سول بدأت منذ 26 فبراير الماضي عبر برنامج التطعيم الخاص بها، تم تطعيم 914،069 شخص بلقاح كوفيد-19، حتي الآن ويمثل العدد الإجمالي 1.75% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، ومن بينهم، تلقى 834،226 شخص لقاح أسترازينيكا، في حين تلقى 79،843 شخص لقاح فايزر.وفي إطار برنامج التطعيم الحكومي الذي بدأ في 26 فبراير، تهدف كوريا الجنوبية إلى تطعيم 12 مليون شخص بحلول يونيو وتحقيق المناعة الجماعية بحلول نوفمبر.