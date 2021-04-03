2122 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

أعلنت السلطات الصحية في كازاخستان، اليوم السبت، تسجيل 2122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت وكالة أنباء كازين فورم الكازاخية، أنه تم تسجيل معظم الحالات الجديدة في ألماتي ونور سلطان، مما رفع عدد حالات الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 251 ألفا و53 شخصا.وفي ألماتي تم تطعيم أكثر من 7 آلاف شخص ضد فيروس كورونا في يوم واحد، وتم تسليم المدينة 250 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.