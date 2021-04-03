يوم روحيّ تكوينيّ لخدّام كنيسة السّيّدة العذراء «أمّ النور إمبابة»

نظمّت رعيّة "أمّ النّور- إمبابة" يوما روحيّا تكوينيّا للخدّام في ڤيلا الرحمة- أفق، في إطار برنامج تكوين خدّام التّعليم المسيحيّ بالإيبارشيّة.بدأ اليوم بالقدّاس الإلهيّ وترأّسه الأنبا توماس عدلي القدّاس، مع الأب أبرام مرجان راعي الكنيسة، ثم ألقى محاضرة عن "الإنجيل" بحسب "قديس لوقا"، وبعد الظهر ألقى الإكليريكيّ ميشيل ألفيّ محاضرة عن سفر هوشع.وتستعد الكنائس الكاثوليكية بالخارج للاحتفال بعيد القيامة المجيد، وفقًا للتقويم الغربي.