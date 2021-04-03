مقتل مدني وإصابة شرطي في انفجار قنبلة مزروعة بأفغانستان

أعلنت شرطة إقليم "بلخ" الأفغاني، مقتل مدني وإصابة عنصر شرطي إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق في مدينة "مزار شريف" صباح اليوم.ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم السبت، عن المتحدث باسم شرطة الإقليم عادل شاه عادل قوله - إن الانفجار استهدف مركبة في مدينة "مزار شريف" في حوالي الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي للبلاد، مشيرا إلى أن المدني أصيب جراء الانفجار ولكنه توفي متأثرا بالجراح التي لحقت به بعد أن تم نقله للمستشفى.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.