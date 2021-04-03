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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة «خلية المتفجرات» بالساحل

السبت 03/أبريل/2021 - 08:56 ص
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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تنظر الدائرة الثانية جنايات بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، برئاسة المستشار معتز خفاجي، أولى جلسات محاكمة 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لاتهامهم باستهداف المنشآت الشرطية باستعمال المتفجرات.

وأحالت النيابة العامة أعضاء خلية المتفجرات بمنطقة الساحل وهم كل من: (سامح.س.س – 35 سنة – بائع متجول "هارب"، وأحمد.س.م – 44 سنة – مدرس، ومحمد.س.م – 48 سنة – مدير شركة، وناصر.ع.ع – 41 سنة – تاجر ملابس، ونزيه.م.س – 37 سنة – مقسم شعائر) للمحاكمة الجنائية.

أسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني: انضموا لجماعة الإخوان التي أسست على خلاف أحكام القانون، والتي تستهدف المؤسسات العامة والعاملين بها بعمليات عدائية، بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق أغراضها، وشرعا في استعمال عبوات مفرقعة استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن أمد المتهم الثاني رفقة الأول بعبوات مفرقعة، لاستهداف المنشآت العامة والشرطية بها، تحقيقا لأغراض جماعتهم.

كما نقلها المتهم الأول لاستعمالها في ارتكاب إحدى العمليات العدائية إلا أن العبوة انفجرت لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وأحدث انفجارها موت المجني عليه الطفل عبد الله سامح سيد.

كما شرعا في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، وأحدث انفجارها ضرر وتلفيات بأموال المجني عليها نبيلة عبد العزيز.

والمتهمون من الثالث وحتى الأخير: شاركوا في الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها وأعانوا أعضاء فيها على الفرار من وجه القضاء.

والمتهمون جميعا حازوا وأحرزوا مواد فرقعه وهي عبارة عن عبوات تحوي مواد تستخدم في تصنيع وتجهيز المتفجرات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختص.

والمتهمان الرابع والخامس أعنا المتهم الثالث على الفرار من وجه القضاء، حال علمهم بارتكابه الجناية موضوع الاتهام، بأن مكناه من الهرب فيما أخفى المتهم الرابع العبوات الفرقعة حيازته.

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