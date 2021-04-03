مطران الإسماعيلية للكاثوليك يزور كنيسة الراعي الصالح

ترأس الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيليّة وتوابعها بكنيسة الراعي الصالح بالسويس، والقمص أغاثون خير، وكيل المطرانية، وراعي الكنيسة الأب بشاي إسحاق، القداس الإلهي، الذي بدأ بصلاة تبريك الماء ومنح أسرار التنشئة "المعمودية والميرون والأفخارستيا" للطفل يوسف هاني، ثم القداس الإلهي.وأكد الأنبا دانيال، في عظته، أن الصوم هو فرصة لإعادة كل القيم الروحية وضبط الحواس.ثم بعد ذلك عقد اجتماع مع مجلس الكنيسة ومسئولي الأنشطة والراهبات، وحث الحضور على الالتفاف حول الكنيسة، وتذليل كل الصعوبات أمام الخدمة لتقديم صورة يسوع الرحوم والمحب والقائد في كل حياتنا.