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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على 10 أطنان فراولة فاسدة في مصنع بدون ترخيص بالإسكندرية

السبت 03/أبريل/2021 - 08:43 ص
فراولة فاسدة
فراولة فاسدة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 10 أطنان "فراولة" معبأة داخل عبوات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص، لحيازته كمية من السلع الغذائية فاسدة.

تم مداهمة المصنع والقي القبض على المدير المسؤول، وتفتيشه عثر على ضبط 10 أطنان "فراولة" معبأة داخل عبوات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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