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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نواب محافظ القاهرة يشاركون في احتفاليات يوم اليتيم

السبت 03/أبريل/2021 - 08:35 ص
احتفاليات يوم اليتيم
احتفاليات يوم اليتيم
مصطفى عبدالله
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حضر الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، احتفال يوم اليتيم بجمعية السيدة العذراء بحى شبرا، بحضور رئيس حى شبرا وأعضاء مجلس النواب وبالتنسيق مع الشئون الاجتماعية.

كما شارك إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية في احتفالية يوم اليتيم التي تنظمها النائبة شادية خضير عضو مجلس النواب تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وبحضور أعضاء مجلس النواب عن السلام ورئيس الحي.

وأعرب نائب محافظ القاهرة على سعادته بالمشاركة مع الأطفال فى هذا اليوم والاهتمام بهم كما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم.

ومن جهته أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم الدعم المادي والمعنوي لكافة الجمعيات الأهلية التي ترعى الأيتام من أجل إدماجهم فى المجتمع وتوفير فرص حياة أفضل لهم.

وكانت محافظة القاهرة قد أقامت احتفالا اليوم بمناسبة "يوم اليتيم " للأطفال الأيتام بمساكن المحروسة التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات بمشاركة 200 طفل وعدد من الرعاة والجمعيات الأهلية.

تضمن الحفل توزيع عدد من الهدايا والوجبات الغذائية على الأطفال مقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني كما اشتمل الحفل على عدد من الفقرات الفنية والألعاب.

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