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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بـ2.34 مليار دولار.. صندوق النقد يوافق على ترتيبات تمويل جديدة لكينيا

السبت 03/أبريل/2021 - 08:19 ص
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
وكالات
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قال صندوق النقد الدولي السبت، إن مجلس إدارته وافق على ترتيبات تمويل جديدة مدتها ثلاث سنوات لكينيا تبلغ قيمتها 2.34 مليار دولار لمساعدتها على مواصلة التصدي لجائحة كوفيد -19 ومعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون.

وأضاف الصندوق أن الموافقة على القروض الجديدة ستتيح الصرف الفوري لنحو 307.5 مليون دولار يمكن أن تستخدمها كينيا لدعم الميزانية إضافة إلى 739 مليون دولار تلقتها كمساعدات طارئة لفيروس كورونا في مايو 2020.

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