مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف

سلط كبار كتاب صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي والدولي، أهمها الحدث التاريخي الذي تشهده مصر، وهو انتقال 22 من المومياوات من المتحف المصري بالتحرير إلـى متحف الحضارة بالفسطاط.ففي صحيفة (أخبار اليوم) قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن مدينة بالخانكة، والتي تبلغ مساحتها١٨٠ ألف متر مربع صرح عالمي عملاق، ومن أهم المبادرات على مستوى العالم.وأضاف جبر- في مقاله بعنوان (مدينة الدواء.. الإعجاز)- إن الجولة الـتي قـام بـهـا الرئيس السيسي في مدينة الدواء أظهرت عظمة الإنشاءات على أعـلى المعـدلات الـعـالمية، بجانـب فـريـق مـن شباب الأطباء والصيادلة، يشرفون على جميع مراحل الإنتاج، مؤكدا أن الرئيس وجه بالجدارة والكفاءة في إنتاج الدواء المصري، ابتداء مـن شكل العـبوة، حتى الفاعلية، وأن يكون الــدواء موثقا ومؤمنا، ويستحيل غشه أو التلاعب فيه.وأشار إلى أن الدولة المصرية قررت أن تفعل المستحيل، حتى تقف على أرضية صلبة، لتأمين حياة المصريين في كافة المجالات، وأهمها على وجه الإطلاق الصحة.أما الكاتب الصحفي مرسي عطا الله قال- في مقاله بصحيفة (الأهرام) تحت عنوان (مفاجأة الدلتا الجديدة)- إن الرئيس عبد الفتاح السيسي فاجأ الرأي العام بالإعلان عن المشروع القومي لاستصلاح واستزراع مليون ونصف المليون فدان خلال عامين تحت عنوان (إنشاء دلتا جديدة) في الصحراء الغربية جنوب العلمين والضبعة بمساحة مليون فدان، والاتجاه لعرضها على المستثمرين بالتوازي مع المخطط الشامل لاستصلاح واستزراع نصف مليون فدان في سيناء و600 ألف فدان في توشكي.وأضاف عطا الله أن هذا هو أضخم مشروع قومي في مجال الزراعة تضطلع الدولة المصرية بمسئوليتها عنه منذ الشروع في إنشاء مديرية التحرير قبل 60 عاما، مشيرا إلى أن ما شرحه الرئيس السيسي قبل أيام عن (الدلتا الجديدة) هو أفضل تأكيد على الاستفادة من دروس الماضي وعدم الشروع في الإعلان عن بدء أي مشروع قومي بهذا الحجم الهائل قبل الانتهاء من تجهيز البنية الأساسية اللازمة؛ لضمان عدم تعثر المشروع في أي مرحلة وبالذات الاطمئنان إلى توفير مصادر المياه الكافية وتجهيز آليات الري الحديث وشبكات الصرف الزراعي المتطورة، وهي أعباء ضخمة تتكلف عشرات المليارات من الجنيهات التي هي فوق طاقة وقدرة أي جهد فردي.وأشار إلى أن موضوع الرؤية في ذهن صانع القرار جعلت من تلك التجربة الفريدة لثنائية الإنتاج والخدمات نموذجا يحتذى به في إزاحة عوامل الخوف والتردد من نفوس العقول والسواعد المتحملة لمسئولية هذه المشروعات العملاقة، التي تبعث برسالة متجددة للعالم تقول فيها إن المصريين لم ينفد رصيدهم من القدرة على مواصلة صناعة التاريخ التي كانوا هم روادها الأوائل منذ زمن الفراعنة.وفي صحيفة (الجمهورية) وتحت عنوان (التاريخ منبهر في مصر) قال نشأت الديهي إن ما سنشاهده الليلة في قلب مصر ومن ميدان التحرير لن يبهر العالم فقط، وإنما سيبهر التاريخ أيضا، مؤكدا أن انتقال ٢٢ من ملوكنا العظام من المتحف المصري إلـى متحف الحضارة مشهد ملكي مهيب ليس لـه مثيل أو شبيه على مستوى العالم.وأضاف الديهي أن من ينظر إلـى ميدان التحرير الآن لابـد وأن يستدعى من الذاكرة ما جرى في نفس المكان منذ عقد من الزمان، كان الميدان رمزا للفوضى وانتهاك حرمات الدولة وما تبعه من انفراطوأشار إلى أن ما يجرى على أرض مصر الآن لا يمكن لأحد تصوره، لكن ربما جاءها الموكب ليعكس ويترجم الكثير والكثير مما يـجـرى على بــر مصر المحروسة، مؤكدا أن العالم سينبهر ونحن معه مبهرون ومنبهرون، لكن الأجـمـل أن ينبهر التاريخ ويفتح صفحاته ليسجل أسعد وأرقى اللحظات.كما ركز أيضا الكاتب الصحفي محمد أمين في مقاله بصحيفة (المصري اليوم) تحت عنوان (الموكب الملكي) على الحدث التاريخي قائلا إن موكب المومياوات الملكية ليس حدثا مصريا ولكنه حدث عالمي يحكي قصة الحضارة والحضارة الإنسانية، لذلك فقد اهتمت الدولة المصرية بهذا الحدث العالمي.وأضاف أمين إن حين ينطلق الموكب الملكي الأسطوري تقدم مصر نفسها من جديد، وهي تعرف أن كل فضائيات العالم سوف تنقل الحدث على الهواء مباشرة، مشيرا إلى أنها صورة مصر الجديدة التي تعكس جمال القاهرة العاصمة التاريخية لمصر، التي يعرفها العالم فقد كانت المدينة الأولى في العالم من حيث النظافة، وها هي تعود العاصمة الأولى عاصمة ملوك العالم وعاصمة الذهب.وأشار إلى أنه ليس صحيحا أن الدولة هجرت العاصمة التاريخية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولكنها ترفع كفاءتها وتؤكد قيمتها، واليوم وهي تفتتح متحف الحضارة تسعى أيضا لافتتاح المتحف الكبير بعد شهور قليلة، لتكون القاهرة مركز الاهتمام العالمي، وتحكى قصة الحضارة الإنسانية التي انطلقت من مصر.