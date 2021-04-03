أول دولة أفريقية.. تونس تتسلم لقاح «فايزر بايونتك»

تسلمت تونس ولقاح فايزر-بايونتك لمكافحة كوفيد-19، وذلك بعد تلقي دفعة بواقع 84 ألف جرعة تم شراؤها مباشرة من المختبر بفضل مساعدة سفارة الولايات المتحدة، لتصبح تونس أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فايزر.وتم تسليم الدفعة أمس الجمعة، في مطار تونس قرطاج بحضور وزير الصحة التونسي فوزي مهدي وسفير الولايات المتحدة لدى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا دونالد بلوم.وأكد المهدي: أن الشحنة الجديدة ستسمح لخطة التلقيح ضد الفيروس التاجي بالمضي قدمًا إلى الأمام، فيما هنأ بلوم الحكومة التونسية على "هذا النجاح رغم الضغوط الدولية على الطاقة الإنتاجية لهذا اللقاح".