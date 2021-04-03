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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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التحفظ على مليون كمامة مجهولة بالإسكندرية

السبت 03/أبريل/2021 - 07:31 ص
كمامة طبية مجهولة
كمامة طبية مجهولة المصدر
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ على مليون كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية مدون عليها بيانات تجارية وهمية منتج نهائى ومُعد للبيع داخل مصنع ملابس، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع الملابس الجاهزة بتصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات عليها بيانات تجارية وهمية بقصد طرحها للبيع بالأسواق بالمخالفة للقانون، كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

وبمداهمة المصنع ألقى القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على 954 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية مدون عليها بيانات تجارية وهمية منتج نهائي مُعد للبيع.

كما تم ضبط 87 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية تحت التجهيز و121 رول قماش كمامات مستلزمات إنتاج بإجمالى وزن 1351 كيلو جرام، مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات تفيد مشروعيتها وكمية كبيرة من مستلزمات الإنتاج "أستيك كمامة ودعمامات" مجهولة المصدر مُعدة للاستخدام، بقصد بتصنيع الكمامات الطبية والغير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية بقصد طرحها للبيع بالأسواق بالمخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة بالتحقيقات.

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