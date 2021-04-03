مطران بورسعيد يترأس القداس الإلهى لتجلى العذراء بالزيتون

تراس نيافة الأنبا تادرس، مطران إيبارشية بورسعيد وتوابعها، صلاة القداس الإلهي لذكرى تجلى العذراء مريم بالزيتون، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل ببورسعيد.شاركه فى صلاة القداس الإلهي عدد من الآباء الكهنة، بالإضافة إلى عدد من الشعب القبطي.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية، أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.