أسقف أبو قرقاص يترأس صلاة التسبحة بكنيسة الملاك ميخائيل بالفكرية

ترأس الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس؛ مساء أمس الجمعة؛ صلاة التسبحة الأسبوعية بكنيسة الملاك ميخائيل بالفكرية.وخلال ترؤسه صلاة التسبحة الأسبوعية اتخذت الكنيسة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.