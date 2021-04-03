الأردن ينفى ترحيل اللاجئين السوريين من المملكة

نقلت وسائل إعلام أردنية، أن الأردن لم يجبر أي لاجئ سوري على العودة إلى بلده أو الخروج من المملكة.ونقلت قناة "المملكة" المحلية، على لسان مصدر مسؤول، أن اللاجئة السورية حسنة الحريري جاءت إلى الأردن كلاجئة وقدم لها الأردن كل العناية اللازمة، ولم يجبرها على العودة إلى سوريا، وحذرها عدة مرات حول نشاطات غير قانونية تسيء للأردن.وأضاف: عندما استمرت في هذه النشاطات غير القانونية أبلغتها السلطات المعنية أن عليها التوقف عن القيام بأي نشاطات غير قانونية وتسيء لمصالح الأردن، أو عليها البحث عن وجهة أخرى في حال الاستمرار بتلك الممارسات.ووفق المصدر الذي أشار إلى أن السلطات المعنية أعطتها الوقت اللازم لذلك، لكنه لم يجبرها على العودة القسرية.وقال المصدر إنها ادعاءات باطلة، وأن الأمر ينطبق أيضا على اللاجئين إبراهيم الحريري ورأفت الصلخدي.