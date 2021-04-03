رغم تلقيه اللقاح.. رئيس الأرجنتين يعلن إصابته بكورونا

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، اليوم السبت، أن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا الجديد، وأنه ينتظر تأكيد النتيجة وأن حالته المعنوية طيبة على الرغم من إصابته بارتفاع طفيف في درجة الحرارة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال الرئيس، الذي أتم 62 عاما يوم الجمعة "أنا في حالة بدنية جيدة".وكان فرنانديز قد تلقى لقاح (سبوتنيك في) الروسي ضد فيروس كورونا في بداية هذا العام.