صلوات درب الصليب بكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة

أقام الأب أنطون فؤاد، راعي كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة، امس الجمعة، صلوات درب الصليب، وذلك بمشاركة أطفال نشاط التربية الدينية بالكنيسة.فيما أقيمت صلوات الجمعة العظيمة من كنيسة السيدة العذراء بروما، قام بالصلاة الأب روماني فوزي، بمشاركة الأب انطونيوس زكا، والأب بيتر جادالله اليسوعي، والشماس سيموني اليسوعي.وفي سياق أخر اجتمعت كنيسة نوتردام دي ايجيبت في باريس، لصلاة القداس.وترأس الصلاة الأب الراعي أبونا يوساب مهني، بحضور شعب الكنيسة مع إتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.