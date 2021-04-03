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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صندوق النقد الدولى يوافق على تخصيص 2.34 مليار دولار لدعم كينيا في مكافحة كورونا

السبت 03/أبريل/2021 - 06:45 ص
النقد الدولي
النقد الدولي
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وافق صندوق النقد الدولي على حزمة تمويل مدتها ثلاث سنوات بقيمة 2.34 مليار دولار؛ لدعم مكافحة كينيا لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وتعزيز خطتها للحد من مخاطر الديون مع حماية الموارد لدعم الفئات الضعيفة.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم السبت، إن "المجلس وافق على ترتيبات مدتها 38 شهرًا بموجب التسهيل الائتماني الممدد وتسهيل الصندوق الممدد لكينيا بمبلغ يعادل 1.655مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أي 305 في المئة من حصة عضويتها أو حوالي 2.34 مليار دولار) لدعم المرحلة التالية من مكافحة السلطات لـ(كوفيد-19) ومعالجة الحاجة الملحة للحد من مخاطر الديون".

وأضاف البيان أن كينيا تضررت بشدة في بداية انتشار جائحة كورونا، لكن الاستجابة السياسية القوية أدت إلى تعزيز اقتصادي في عام 2021 بعد أن سجلت انكماشًا طفيفًا بنسبة 0.1٪ في عام 2020 الماضي.

وحتى مع هذا التعافي، قال صندوق النقد الدولي إن التحديات لا تزال قائمة أمام تحقيق نمو دائم وشامل والحد من الفقر، حيث تم منح الدولة الأفريقية بالفعل 739 مليون دولار مايو الماضي بسبب الأزمة الصحية.

وأشار بيان صندوق النقد الدولي إلى أن صدمة كورونا أدت بالفعل إلى تفاقم نقاط الضعف المالية الموجودة مسبقًا في البلاد، مضيفا أنه لا يزال يمكن تحمل ديون كينيا، لكنها مع ذلك معرضة بدرجة كبيرة لخطر ضائقة الديون.

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