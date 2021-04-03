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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ناشيونال جيوجرافيك تحتفى بموكب نقل المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 06:39 ص
موكب نقل المومياوات
موكب نقل المومياوات الملكية
أمينة ذكى
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أشادت ناشيونال جيوجرافيك، بموكب نقل المومياوات المصرية ذلك الحدث العالمي الذي ينتظره العالم اليوم السبت، حيث سيتم نقل مومياوات لـ22 فرعونا من الملوك القدامى فى موكب يجوب شوارع القاهرة برفقة عدد من نجوم السينما المصرية والمطربين والحراس من متحف الآثار المصرية التاريخى إلى المتحف القومى للحضارة.

وقال عالم الآثار زاهى حواس، وزير الآثار السابق لـ ناشيونال جيوجرافيك: "هذا العرض سيجعل كل المصريين فخورين ببلدهم.. فى زمن انتشار فيروس كورونا، يريدون أن يكونوا سعداء، وأن يشعروا بالفخر بأسلافهم".

ويعود تاريخ معظم المومياوات إلى الدولة الحديثة (حوالى 1539 قبل الميلاد إلى 1075 قبل الميلاد)، وهى العصر الذهبى للحضارة المصرية، ومن بينهم 18 فرعونًا وأربعة أفراد من العائلة المالكة.

وقالت سليمة إكرام، عالمة المصريات فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة التى تمت استشارتها أثناء التنقل بسبب خبرتها فى المومياوات وعملية التحنيط لـ ناشيونال جيوجرافيك: "سيتم نقل المومياوات فى حقائب واقية متداخلة داخل بعضها البعض، مثل التوابيت القديمة أو الصناديق الصينية.. يجب أن يسافروا بأمان تام"،

يأتي وقالت ناشيونال جيوجرافيك، إن رحلة نقل المومياوات المقررة اليوم السبت ليست أول رحلة برية للمومياوات، لأنه تم نقل عدد كبير من المومياات بعد دفنها فى المقابر الفخمة بوادى الملوك بالقرب من الأقصر منذ حوالى 3000 عام، إلى مخابئ سرية لحمايتها، ولكن أعيد اكتشاف المخابئ فى أواخر القرن التاسع عشر.

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