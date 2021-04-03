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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ذا ناشيوال عن موكب نقل المومياوات: احتفال بالاكتشافات الأثرية الأخيرة بمصر

السبت 03/أبريل/2021 - 07:49 ص
موكب نقل المومياوات
موكب نقل المومياوات
أمينة ذكى
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أشاد موقع ذا ناشيونال بموكب نقل المومياوات الملكية المقرر اليوم السبت في مصر، كما سرد الموقع حياة بعضا من أشهر مومياوات مصر وتاريخها المذهل والمقرر نقلهم اليوم في الموكب.

ووصفت ذا ناشيونال الحدث بأنه هذا الحدث هو تتويج لجهود وزارة الآثار؛ لاسيما بعد الاكتشافات الأثرية الأخيرة.

وتابع الموقع أنه سيتم نقل المجموعة الرائعة من المومياءات من المتحف المصري البالغ من العمر 119 عامًا في ميدان التحرير بالقاهرة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، عاصمة مصر في العصور الوسطى.

وستسافر مومياوات 18 ملكًا وأربع ملكات على مركبات ذات طابع خاص بالترتيب من الأقدم حيث يقود الموكب المومياء الأقدم.

وتابع الموقع: تم عرض معظم المومياوات في غرفة صغيرة بالمتحف المصري منذ الخمسينيات من القرن الماضين وسيتم عرضها الآن في بيئة مبنية لهذا الغرض، ولكل منها تابوت.

كما ستفتتح مصر متحفًا آخر بالقرب من أهرامات الجيزة في الأشهر المقبلة، والذي سيضم مومياء ربما أشهر الفرعون توت عنخ آمون.

وسرد الموقع تفاصيل أشهر مومياوات تم اكتشافها في مصر وكان أبرزها مومياء توت عنخ آمون، حيث تم اكتشافها في عام 1922 على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر في وادي الملوك بمصر.

على الرغم من العديد من عمليات السطو على القبور، إلا أن القبر كان مكتظًا بالكنوز القديمة، بما في ذلك المجوهرات والأضرحة المذهبة والقناع الجنائزي المصنوع من الذهب الخالص.

أصبح الملك توت عنخ آمون فرعونًا في سن التاسعة وحكم لمدة 10 سنوات تقريبًا.

أثار اكتشاف قبره أسطورة لعنة المومياء عندما توفي شريك كارتر ومموله، اللورد كارنارفون، متأثرًا بلسعة بعوضة مصابة بعد عدة أشهر.

حتشبسوت، كانت حتشبسوت واحدة من أبرز الشخصيات النسائية في التاريخ المصري، حيث أسست طرقًا تجارية جديدة وقامت بمشاريع بناء طموحة قبل أن تموت في الخمسينيات من عمرها عام 1458 قبل الميلاد بعد حكم دام ما يقرب من عقدين.

الملكة الأرملة للفرعون تحتمس الثاني أصبحت وصية على العرش بعد وفاته، وفقًا للعرف، في عام 1479 قبل الميلاد لتحكم ربيبها الصغير، تحتمس الثالث، حتى بلغ سن الرشد.

ومع ذلك، في غضون بضع سنوات، نصبت نفسها فرعونًا. واكتشفها كارتر أيضًا في عام 1902، لكن تابوتها كان فارغًا على عكس تابوت توت عنخ آمون.

تحتمس الثالث، تحتمس الثالث هو ابن تحتمس الثاني. كانت والدته واحدة من زوجات الملك الثانويات أو ملكة حريم أصغر تدعى إيزيس، ولم يضيع تحتمس الثالث أي وقت في صنع اسم لنفسه، بمجرد أن خرج من تحت ظل الوصي الذي تحول إلى فرعون.

بعد بضعة أشهر من وصوله إلى السلطة، سار تحتمس الثالث مع جيش قوامه 20 ألف جندي إلى مجيدو، في شمال إسرائيل حاليًا - وهو موقع معروف باسمه اليوناني، هرمجدون وأسس سمعة باعتباره استراتيجيًا عسكريًا لامعًا، من خلال تحويل مصر من مملكة تنظر إلى الداخل إلى دولة منتصرة وقاهرة. أطلق عليه المؤرخون لقب "نابليون مصر".

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