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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المديرة العامة لمنظمة اليونسكو تشارك فى موكب المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 06:19 ص
أودري أزولاي
أودري أزولاي
أمينة ذكى
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ستقوم المديرة العامة لليونسكو " أودري أزولاي" بأول زيارة رسمية لها إلى مصر في الفترة من 3 إلى 5 أبريل الجاري للاحتفال بالتراث الغني لمصر ودعم سبل الحفاظ عليه، لا سيما فيما يتعلق بتحديات التوسع الحضري والسياحة المستدامة.

وستشارك المديرة العامة لليونسكو بوجه خاص في الموكب الاحتفالي لنقل المومياوات من المتحف المصري في القاهرة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وضحت منظمة اليونسكو، في بيان لها، أن الهدف من الزيارة يتمثل في الاحتفاء بتراث البلاد الذي يكتنز ثراء تاريخيًا عريقًا، ودعم الجهود الرامية إلى صونه والحفاظ عليه، ولا سيما لمواجهة التحديات التي تضم التنمية الحضرية وتطوير قطاع السياحة على نحو مستدام.

وفي تصريح لها بهذه المناسبة، قالت المديرة العامة لليونسكو: "إنّ رؤية موكب دخول هذه المومياوات إلى المتحف القومي الجديد للحضارة المصرية، ومعرفة أنها باتت أيسر منالًا للعالم من الآن فصاعدًا، هو تتويج للجهود الحثيثة الرامية إلى الحفاظ عليها وعرضها على نحو أفضل. ولا تقتصر عظمة الموقف على مجرّد مشاهدة موكب نقل هذه المجموعة، فإنّنا على موعد مع تجلّي تاريخ الحضارة المصرية أمام أعيننا".

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