وسائل إعلام أمريكية تكشف هوية منفذ هجوم الكونجرس: ينتمي لجماعة متطرفة

أكدت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر أمنية خاصة بها أنه تم التعرف على منفذ الهجوم على مبنى الكونجرس أمس.ووفقا للإعلام الأمريكي فإن منفذ الهجوم هو "نوح آر. غرين" وهو شاب في الخامسة والعشرين من عمره، وهو من أتباع لويس فرقان، زعيم أمة الإسلام، الذي روج مرارًا لمعاداة السامية واتهم بمعاداة البيض.وتم التعرف على المشتبه به، بعد إطلاق النار عليه من قبل شرطة الكابيتول، من قبل اثنين من مسؤولي إنفاذ القانون ومسؤول في الكونجرس.