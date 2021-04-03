أسقف قنا يستأنف إعادة فتح الكنائس بالإيبارشية

كشف الأنبا شاروبيم أسقف قنا، ترتيبات إعادة فتح الكنائس بالإيبارشية، وذلك بعد إغلاق دام لمدة أسبوعين بسبب انتشار فيروس كورونا.وقال أسقف قنا في بيانا له: "كنت أود تأجيل الصلوات أسبوع أخر وذلك بسبب إزدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا وبسبب عدم الاحتراس والاحتراز من العدوى وبسبب عدم التزام البعض بالتعليمات التي في مصلحة الجميع ولأن الأحد المقبل هو أحد منتصف للصوم الكبير".وأضاف: "ولهذا تقرر بدء القداسات الإلهية من اليوم بنسبة 25 % وعلى جميع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية التي في مصلحة الجميع، مضطرا أن أقول من يخالف ويحضر إلى الكنيسة ويكون مصابا أو مخالطا لمرضى كورونا يكون محروما ومستوجب القانون الكنسي، بحرمان شهر كامل من الصلوات".وكان قد أعلن الأنبا شاروبيم أسقف قنا، إغلاق الكنائس في الإيبارشية لمده 20 يوما بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وقال الأنبا شاروبيم في بيانا له: "نظرًا لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا ورغم التنويه سابقا بإيقاف القداسات في حالات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لهذا قررنا إيقاف القداسات والخدمات الكنسية بكل أنواعها حتى 3 أبريل الجاري".