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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اليوم.. بطريرك اللاتين بالقدس يترأس قداس عيد القيامة وفقا للتقويم الغربى

السبت 03/أبريل/2021 - 05:41 ص
كنيسة
كنيسة
مونيكا جرجس
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تحتفل طائفة الكاثوليك بالعالم، بعيد القيامة المجيد، وذلك وفقا للتقويم الغربي إذ تصلى الكنائس الكاثوليكية وكنائس الروم واللاتين والكلدان قداسات العيد ليلة اليوم السبت.

ويترأس البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين اليوم السبت قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة القيامة المجيد بالقدس.

وقال أديب جودة أمين مفتاح كنيسة القيامة المجيد، في تصريح خاص لـ«الدستور»، إنه سيتم الاحتفال بسبت النور لطائفة الكاثوليك والكنيسة مفتوحة للعامة من أجل الاحتفال وأيضا يوم الأحد.

وتابع: «نتمنى أيضا أن يتم الاحتفال مع جميع المؤمنين في عيد الفصح المجيد لدى الطوائف الأرثوذكسية أيضا دون عرقلة، حيث اقتصر الاحتفال بخميس العهد على المسيحيين في المنطقة، كما احتفلنا بالسابق لكن ليس هناك حجيج من خارج الدولة».

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