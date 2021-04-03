كوريا الجنوبية: الإصابات الجديدة بكورونا تتجاوز 500 إصابة لليوم الرابع

تجاوزت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 500 حالة لليوم الرابع على التوالي اليوم السبت، الأمر الذي يدق جرس الإنذار بشأن احتمال عودة الفيروس في مختلف أنحاء البلاد في منتصف فصل الربيع.وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم تسجيل 543 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 521 إصابة محلية، مما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 104736 حالة.كما سجلت كوريا الجنوبية ثلاث وفيات جديدة بكوفيد19-، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1740، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.وقالت السلطات الصحية إن الإصابات بالفيروس تتزايد في جميع أنحاء البلاد مع زيادة حركة المواطنين وسط طقس الربيع.واستمرت الإصابات العنقودية في الظهور في أماكن متنوعة، ومن بينها حمامات البخار والتجمعات الدينية وأماكن العمل.وحثت السلطات المواطنين على الالتزام بقواعد التباعد خلال عطلة عيد الفصح والانتخابات التكميلية المقرر إجراؤها في السابع من أبريل الجاري.