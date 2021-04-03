الصين تسجل 26 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل البر الرئيسي 26 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الثاني من أبريل نيسان ارتفاعا من تسع إصابات في اليوم السابق.وقالت اللجنة في بيان إن سبعا من الحالات الجديدة إصابات محلية. وأضافت أن الحالات التسع عشرة الأخرى وافدة من الخارج.وأكدت اللجنة أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض ارتفعت إلى 24 بعد أن كانت 20، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90252 حالات، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.