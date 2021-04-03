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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن وطوكيو وسيئول يتمسكون بنزع السلاح النووى من كوريا الشمالية

السبت 03/أبريل/2021 - 03:24 ص
كيم جونغ أون
كيم جونغ أون
وكالات
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أعربت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية عن قلقها إزاء برامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصواريخ البالستية، مؤكدين تمسكها بالنهج الرامي إلى نزع السلاح النووي.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، جاء في بيان صادر في أعقاب اللقاء الثلاثي للمستشار الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان ونظيريه الياباني شيجيرو كيتامورا والكوري الجنوبي سوه هون في الولايات المتحدة، يوم الجمعة، أن المسؤولين الأمنيين بحثوا السياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية وقضايا الأمن، بما في ذلك في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وقال البيان إن المسؤولين الثلاثة "يشاركون بعضهم البعض مشاعر القلق إزاء برامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصواريخ البالستية، وأكدوا تمسكهم بمعالجة تلك القضايا من خلال التعاون الثلاثي الرامي إلى نزع السلاح النووي".

واتفق المسؤولون على ضرورة التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الشأن ومنع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز القدرات للردع والحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

كما بحث ساليفان ونظيراه أهمية إعادة توحيد العائلات الكورية التي تم فصلها وحل قضية المختطفين بسرعة.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى قضية محاربة وباء فيروس كورونا ومنع الأوبئة في المستقبل ومحاربة التغير المناخي وتفعيل "العودة إلى الديمقراطية" في ميانمار.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها في المرحلة النهائية من مراجعة سياساتها تجاه كوريا الشمالية، ودانت العمليات الأخيرة لإطلاق الصواريخ التي قامت بها بيونغ يانغ، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات في حال أي تصعيد للوضع.

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