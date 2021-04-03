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السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 7 أشخاص بحادث سير كبير وسط السعودية

السبت 03/أبريل/2021 - 06:12 ص
حادث سير كبير وسط
حادث سير كبير وسط السعودية
وكالات
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لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، إثر حادث سير كبير على طريق القصيم - المدينة القديم وسط السعودية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " واس" أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي، أنه جرى في تمام الساعة الـ22:05 من مساء الجمعة تلقي بلاغ يفيد بوقوع حادث على طريق المدينة - القصيم السريع بعد العاقول باتجاه القصيم لثلاث مركبات، واحتمالية وجود أكثر من 10 حالات في الموقع.

وأضاف السهلي: "على الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية وعنايات متقدمة، تساندها فرقتان من النقل الإسعافي للشؤون الصحية والقيادة الميدانية".

وبين السهلي أنه عند وصول الفرق الإسعافية إلى الموقع والبدء بإجراءات الفرز الإسعافي، اتضح وجود 7 قتلى بينهم طفلان وامرأتان و3 رجال، إضافة إلى إصابة طفل وامرأتين بجروح خطيرة، وإصابة رجلين بجروح بسيطة.

وأشار إلى أنه تم عمل اللازم إسعافيا للمصابين، ونقلهم لأقرب مستشفى، وجرت مباشرة الموقع لمساندة أعمال الدفاع المدني حتى انتهاء الحدث ونقل الحالات، وتوجيه النقل غير الإسعافي التابع للهيئة لنقل الحالات المتوفاة.

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