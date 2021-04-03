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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 70238 إصابة و2922 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت 03/أبريل/2021 - 03:29 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيلها 70238 إصابة و2922 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 70238، مقابل 90638 في بيانات الأربعاء و91097 الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى 12910082 حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 2922 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 3869 الأربعاء و3769 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 328206 أشخاص، بينما تبقى نسبة الفتك عند مستوى 2.5%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

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