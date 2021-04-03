مقتل 6 من أشخاص فى كمين بشمال بوركينا فاسو

قال مسؤول محلي ومصدر عسكري في بوركينا فاسو، إنه تم العثور على 6 من أفراد جماعة مدنية موالية للحكومة قتلى بعد أن سقطوا في كمين شمال البلاد.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" ذكر المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن 5 من المتطوعين قُتلوا في كمين وهم يبحثون عن زميل لهم اختفى في اليوم السابق خلال اشتباك مع ارهابيين.وتم العثور على الرجل المفقود مقتولا بالقرب من الخمسة الآخرين.وكان الضحايا الذين لقوا حتفهم مساء الخميس قرب قرية دو أعضاء في منظمة متطوعي الدفاع الوطني وهي مجموعة من المقاتلين المدنيين تتلقى تمويلا وتدريبا من الحكومة لمساعدتها في احتواء تمرد عنيف قي البلاد.ولم يتضح بعد من نفذ الهجوم، لكن من المعروف أن جماعات على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش تنشط في بوركينا فاسو الواقعة في غرب أفريقيا.