بريطانيا: قلقون إزاء التقارير حول تمركز القوات الروسية قرب حدود أوكرانيا

أعربت بريطانيا عن قلقها إزاء تحركات القوات الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في أعقاب اتصاله الهاتفي مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا: "أكدت في حديثي مع دميتري كوليبا من جديد دعم المملكة المتحدة لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".وأضاف راب أن بريطانيا "قلقة للغاية إزاء التحركات العسكرية الروسية"، وادعى بأنها "تهدد أوكرانيا".وكان الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أكد أن تحركات القوات الروسية على أراضي روسيا لا تهدد أي دول أخرى، مؤكدا أن روسيا ليست طرفا في النزاع بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا.