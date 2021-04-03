بايدن: التقدم الاقتصادى الذى حققناه قد يتراجع

أفاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن الولايات المتحدة خلقت في مارس أكبر عدد لفرص العمل الجديدة منذ 7 أشهر، لكنه حذر من أن التقدم في التعافي الاقتصادي قد يتراجع.ووفقًا لوكالة أنباء "تاس" قال بايدن، في كلمة ألقاها متوجها إلى الأمريكيين: "أمامنا طريق طويل يجب قطعه".وذكر بايدن أن عدد فرص العمل خارج قطاع الزراعة ارتفع خلال مارس بواقع 916 ألفا ما يمثل أكبر زيادة منذ أغسطس 2020.وأضاف الرئيس الأمريكي: "تزامنا مع هذا الخبر الرائع علي الإدلاء بتصريح واضح ومباشر للشعب الأمريكي يتمثل في أن التقدم الذي قمنا بعمل كبير من أجل تحقيقه يمكن أن يتراجع".وتعرض الاقتصاد الأمريكي لضربة موجعة للغاية بسبب جائحة فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، حيث سبق أن ارتفع مستوى البطالة عام 2020 إلى مستويات قياسية منذ فترة الكساد الكبير.