مذبحة عائلية.. التفاصيل الكاملة عن قتل رجل لزوجته وابنته بالفيوم

لقيت سيدة وابنتها مصرعهما على يد زوجها، منذ قليل، بعزبة الشيخ سعد التابعة لقرية فيديمين بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وأصيب آخرون، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى الفيوم العام.وكانت قد شهدت قرية فيديمين، منذ قليل، مذبحة عائلية، حيث أقدم زوج يدعى عمرو ناصر الربعاوي، على إطلاق النار على منزل زوجته وأبنائه وعائلة زوجته، بشكل هيستيري، إثر خلافات نشبت بينهما، مما أدى إلى وفاة زوجته وابنته وتم نقلهما لمشرحة المستشفى العام، وإصابة ابنه ونقله لغرفة العمليات في محاولة لإنقاذه، وشقيقة زوجته بطلق ناري بالوجه، وحالات أخرى خطيرة.وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم رئيس مباحث قسم شرطة سنورس، إلى مكان الحادث، وفرض كردون أمني بالمنطقة.واستقبل مستشفى الفيوم العام، 4 مصابين، و3 وفيات في حادث إطلاق شخص، النار من مسدس على أسرته في قرية فديمين التابعة لمحافظة الفيوم، إثر خلافات نشبت بينهما، وتم نقل المصابين للمستشفى.كان مرفق إسعاف الفيوم، تلقى بلاغًا يفيد بإصابة 4 ووفاة 3 في حادثة مفجعة بقرية فيديمين، منهم "مروان ع. ن" 6 سنوات، و"نسم. س ا " 35 سنة، و"رحمة. س. م " 25 سنة، و"بدرية. ر. م"، 57 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.