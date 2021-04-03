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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استعادة مسروقات بـ120 ألف ريال حصيلة جرائم وافد بالرياض

السبت 03/أبريل/2021 - 05:20 ص
شرطة منطقة الرياض
شرطة منطقة الرياض
وكالات
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ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مقيم ارتكب عددا من الجرائم تمثلت في سرقة تجهيزات مكتبية وأجهزة إلكترونية من مدارس بمحافظتي شقراء والمزاحمية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " واس" السعودية، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة شقراء، من استرداد مسروقات قدرت بمبلغ (120) ألف ريال، إثر القبض على مقيم من الجنسية المصرية.

وأضاف: "تمثلت في سرقة تجهيزات مكتبية وأجهزة إلكترونية من مدارس بمحافظتي شقراء والمزاحمية، وضبط المركبة المستخدمة، كما ضبط بحوزته مواد مخدرة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة".

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