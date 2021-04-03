وزير الكهرباء السورى يتعهد بإعادة الكهرباء قريبا إلى وضعها المقبول

وعد وزير الكهرباء السوري غسان الزامل بعودة الكهرباء إلى "وضعها المقبول" خلال أسبوع، وذلك وسط أسوأ مرحلة تمر فيها البلاد في تأمين المشتقات النفطية التي أثرت على كل مناحي الحياة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "سانا" السورية، قال الزامل في تصريح مصور نقلته رئاسة مجلس الوزراء: "نعاني حاليا من زيادة في ساعات التقنين مرده النقص في حوامل الطاقة سواء في الغاز أو الفيول، ونتأمل خلال أسبوع أن تنتهي هذه الأزمة وستعود التغذية الكهربائية إلى وضعها المقبول".وأضاف الزامل الذي يزور مدينة حمص في جولة له، أن "أكثر من 50 في المئة من المنظومة الكهربائية تم تدميرها" وأشار إلى أن الوزارة تتابع أعمال التأهيل، وأنها تمكنت من إعادة "جزء كبير" من تلك المنظومة، و"ما زال هناك أعمال كبيرة تحتاج إليها الوزارة حتى تعود المنظومة إلى ما كانت عليه".وأوضح أن وزارته تقوم حاليا "بمشاريع سترفد المنظومة الكهربائية بطاقات جديدة" وقال إنه تمت المباشرة بإعادة تأهيل المجموعة الأولى والخامسة في محطة حلب، "وستضاف للخدمة قبل شتاء هذا العام".وأضاف أن الوزارة قامت خلال الأشهر الستة الأخيرة بتركيب مئات مراكز التحويل في كافة محافظات القطر إضافة لتأهيل مئات كيلومترات الشبكات، كما أعادت التغذية الكهربائية إلى بعض الأرياف كما في الرقة ودير الزور.وتعيش سوريا مؤخرا واحدة من أسوأ فترات تاريخها فيما يتعلق بتأمين المشتقات النفطية، وهو ما ترك آثاره على كل مناحي الحياة فيها.