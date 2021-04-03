الكشف على 1230 مواطنًا فى قافلة بالغربية ضمن «حياة كريمة»

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، بقيادة الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تم توقيع الكشف الطبى على نحو 1230 مواطنًا في قافلة طبية بقرية تفهنا العزب التابعة لمركز زفتى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية إلى أن أعمال القافلة ضمت تخصصات طبية هى الباطنة، والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، وعيادة تنظيم الأسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء، وتوقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان، وأنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.وأوضح الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، أنه قد تم إجراء الكشف الطبي على أهالى قرية تفهنا العزب بمركز زفتى، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.