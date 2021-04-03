زوج يطلق النار على زوجته وأولاده فى الفيوم 

أقدم شخص، منذ قليل، على إطلاق النار على أسرته في قرية فديمين التابعه لمحافظه الفيوم، إثر خلافات نشبت بينهما، وتم نقل المصابين للمستشفى.وقال أهالي قرية فديمين، إن حالة الزوجة غير مستقرة بعد أن أطلق عمرو ناصر الربعاوي النار على حماته وزوجته وأطفاله في المنزل.وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم رئيس مباحث قسم شرطة سنورس، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفى.