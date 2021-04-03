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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تونس تشارك بـ4 أفلام فى مهرجان «مالمو» للسينما العربية

السبت 03/أبريل/2021 - 01:42 ص
مهرجان مالمو
مهرجان مالمو
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تشارك السينما التونسية في المسابقة الرسمية لمهرجان (مالمو) للسينما العربية في دورته الحادية عشرة بأربعة أفلام هي (الرجل الذي باع ظهره) لكوثر هنية، و(الهربة) لغازي الزغباني، و(المدسطنسي) لحمزة العوني، والفيلم القصير (حياة) لمرفت مديني كمون.

وتقام الدورة الحادية عشرة لمهرجان (مالمو) للسينما العربية بالسويد، في الفترة من 6 إلى 11 أبريل، ويضم برنامج المهرجان 40 فيلمًا (15 فيلما طويلا، و25 فيلما قصيرا)، من إنتاج 11 دولة عربية مختلفة مع شراكات إنتاجية من 7 دول أوروبية.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة من المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، والممثلة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي، والباحثة السينمائية المغربية ليلى شرادي، والإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، بالإضافة إلى كاتب السيناريو المصري تامر حبيب.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، فتضم كلا من، المخرجة والمنتجة اللبنانية مانو نمور، والمخرجة والمنتجة المصرية ماجي أنور، والناقد الجزائري فيصل شيباني، والناقد البحريني طارق البحار، والممثل الإماراتي منصور الفيلي.

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