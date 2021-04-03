«الكيانات المصرية بأوروبا»: ننتظر موكب المومياوات بشغف كبير

أعلن أعضاء اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا عن متابعتهم بشغف شديد أخبار نقل الحضارة المصرية بأسرارها واآثارها ورفات ملوكها وملكاتها من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، مشيرين إلى أن مصريون أوروبا تناقلوا على صفحاتهم الإليكترونية أخبار هذه الاستعدادات وخط سيرها وتوقيتها، وتجمعت كل هذه الأخبار على صفحة فيسبوك للاتحاد حتى يتمكن المصريون من متابعاتها.وأضاف الاتحاد، في بيان، أنه من المقرر متابعة الحدث عبر شاشات التلفزيون الإنجليزي، ما يبين مدى اهتمام الإعلام الأجنبى بهذا الحدث، مؤكدا أنه بالأمس كانت مصر محل اهتمام العالم كله في إنقاذ شريان الحياة التجاري "قناة السويس"، واليوم يظل اهتمام العالم بمصر في حدث تاريخي.ورحب الاتحاد بما قامت به الحكومة المصرية بإنشاء متحف على أحدث طراز يليق بهذه الحضارة وييسر للسائح متابعتها تحت سقف واحد.