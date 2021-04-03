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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تعرف على النتيجة النهائية للانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين

السبت 03/أبريل/2021 - 01:20 ص
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
إسلام نصير
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، أن انتخابات الجمعة التي أجريت بمركز شباب المعلمين بالجزيرة، أسفرت عن فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين بواقع ١٩٦٥ صوتًا.

كما جاءت نتائج الفائزين بانتخابات نقابة الصحفيين كالتالي:

１- أيمن عبدالمجيد ١٨٦٤
２- دعاء النجار ١٠٧٨
３- محمد سعد عبد الحفيظ ١٠٤٥
４- محمد خراجة ١٣٣٨
５- إبراهيم أبو كيلة ١٢٧٧
６- حسين الزناتي ١٢٠١

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