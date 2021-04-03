تعرف على النتيجة النهائية للانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، أن انتخابات الجمعة التي أجريت بمركز شباب المعلمين بالجزيرة، أسفرت عن فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين بواقع ١٩٦٥ صوتًا.كما جاءت نتائج الفائزين بانتخابات نقابة الصحفيين كالتالي:１- أيمن عبدالمجيد ١٨٦٤２- دعاء النجار ١٠٧٨３- محمد سعد عبد الحفيظ ١٠٤٥４- محمد خراجة ١٣٣٨５- إبراهيم أبو كيلة ١٢٧٧６- حسين الزناتي ١٢٠١