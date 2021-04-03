تعرف على النتيجة النهائية للانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين
السبت 03/أبريل/2021 - 01:20 ص
إسلام نصيرطباعة
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، أن انتخابات الجمعة التي أجريت بمركز شباب المعلمين بالجزيرة، أسفرت عن فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين بواقع ١٩٦٥ صوتًا.
كما جاءت نتائج الفائزين بانتخابات نقابة الصحفيين كالتالي:
１- أيمن عبدالمجيد ١٨٦٤
２- دعاء النجار ١٠٧٨
３- محمد سعد عبد الحفيظ ١٠٤٥
４- محمد خراجة ١٣٣٨
５- إبراهيم أبو كيلة ١٢٧٧
６- حسين الزناتي ١٢٠١
كما جاءت نتائج الفائزين بانتخابات نقابة الصحفيين كالتالي:
１- أيمن عبدالمجيد ١٨٦٤
２- دعاء النجار ١٠٧٨
３- محمد سعد عبد الحفيظ ١٠٤٥
４- محمد خراجة ١٣٣٨
５- إبراهيم أبو كيلة ١٢٧٧
６- حسين الزناتي ١٢٠١