جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمطار القاهرة الدولي برئاسة زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بفصوص من الألماس والأحجار الكريمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة عى المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.كان ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقفت تامر عادل أحمد رئيس قسم لجنة الخط الأخضر الراكب راكب يحمل جنسية عربية حاملا حقيبتين كبيرتين.وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.وتم تمرير الحقيبتين الخاصتين به علي جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" بواسطة كل من محمد جمال عزب مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم فتلاحظ لهما وجود بعض المشغولات ذات الكثافة العالية في إحدى الحقائب.وبالعرض على رأفت وهيب مدير الجمرك، قرر تكليف لجنة من أحمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول ومحمد جمال فرج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا وتكليف ياسر محمد إبراهيم ومصطفى حسن ومحمد حسين بتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود 4 خواتم و9 سلاسل و2 عقد وحلق وانسيال مرصعين بفصوص من الألماس والأحجار الكريمة ألوان وأحجام مختلفة بوزن إجمالي حوالي 155 جرام وكمية من الأوراق و"الجرانتي" وعدد اثنين ستاند مخصصة للمشغولات الذهبية.وتم الجرد والتحريز بلجنة من نورهان محمد فؤاد وأحمد أمين وخالد حسام الدين مأموري الجمرك.وقرر زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 34 لسنة 2020 للراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.