«يا سندى أنت وقوتى».. أغنية دعائية لمسلسل «ضل راجل» بصوت أحمد سعد

طرحت شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي أغنية دعائية للمسلسل الدرامي "ضل راجل" الذي يخوض بطولته النجم ياسر جلال، بصوت المطرب أحمد سعد.وتضمنت الأغنية عدد من مشاهد المسلسل والذي ظهر فيه ياسر جلال وهو في حزن شديد بسبب مرض إبنته ودخولها المستشفى بعد تعرضها لحادث، وعلقت الصفحة الرسمية لشركة "سينرجي" على الأغنية بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "يا سندي انتي وقوتي يا كل شئ.. عملتي فيا ايه !".مسلسل "ضل راجل" يشارك فى بطولته بجانب ياسر جلال، كل من الفنانة نور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.