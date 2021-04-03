سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 3-4-2021

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 3-4-2021



يرصد لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالأسواق المحلية المصرية.على المستوى المحلي، يقدم البنك الأهلي المصري أفضل سعر لتشتري منه الدرهم الإماراتي عند مستوى 4.28 جنيه، كما يقدم المصرف العربي الدولي أفضل سعر لبيع الدرهم الإماراتي عند مستوى يبلغ 4.26 جنيه.البنك المركزي المصريسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصريووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.بنك مصركما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةووصل في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.البنك المصري الخليجيوسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.بنك عودةوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقي الدوليوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.بنك قناة السويسوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.جدير بالذكر أن الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون الدرهم من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.6725 درهم للدولار الواحد.