حفل ماجدة الرومى بقصر القبة (صور)

أحيت المطربة ماجدة الرومي حفلا غنائيا ضخما مساء أمس الجمعة داخل قصر القبة، وذلك بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني وقيادة المايسترو الكبير نادر عباسي.وقدمت ماجدة الرومي خلال الحفل عدد كبير من أغنياتها الشهيرة، بالاضافة إلى عدد من الأغنيات التراثية ومنها: "سواعد من بلادي، حي على الفلاح، يا مساء الفل، عم يسألوني، عيناك، العالم إلنا، مطرحك بقلبي، اسمع قلبي، بمفترق طرق، حبيبي، كلمات، بيروت، لا تسأل"، بالإضافة إلى واحدة من أهم القصائد الوطنية الشهيرة لكوكب الشرق أم كلثوم، وهي "على باب مصر".