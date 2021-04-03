نيللى كريم «فود بلوجر» فى الإعلان الرسمى لمسلسل «ضد الكسر»

طرح المنتج تامر مرسي الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل النجمة نيللي كريم الذي يحمل اسم "ضد الكسر" تمهيدا لعرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل.وظهرت نيللي كريم بشكل جديد ومختلف، حيث تجسد شخصية تدعى "سلمى" وتعمل "فود بلوجر" شهيرة تقدم فيديوهات خاصة بالطعام على السوشيال ميديا وتتعرض للعديد من الأزمات خلال حياتها.مسلسل "ضد الكسر" من المقرر عرضه على قناة "سي بي سي" الفضائية خلال شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته بجانب نيللي كريم، كل من محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.