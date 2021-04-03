رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

إلغاء جميع الفعاليات الصوفية خلال شهر رمضان

السبت 03/أبريل/2021 - 12:41 ص
الأعلى للطرق الصوفية
الأعلى للطرق الصوفية
كتب : عمرو رشدى
طباعة
قرر المجلس الأعلى للطرق الصوفية، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، إلغاء كافة فعاليات الطرق الصوفية خلال شهر رمضان بسبب الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء للوقاية من كورونا.

وقال مشايخ المجلس الأعلى للطرق الصوفية إن، القرار جاء ملتصق مع مخاوف انتشار كورونا وقرار وزارة الأوقاف بوضع ضوابط للمساجد المصرية ومن ضمنها مساجد الصوفية والتي بها أضرحة ومقامات آل البيت وأهمها التباعد الاجتماعي وعدم فتح أبواب الأضرحة وتعليق حلقات الذكر (الحضرات الصوفية) والأنشطة الوعظ الصوفي لشهر رمضان.

وأضاف المشايخ الطرق الصوفية في تعليمات مشددة لوكلاء ونواب المشيخة العامة للطرق الصوفية، بإخطار كافة الوكلاء في القرى والمراكز وخدام الأضرحة بإلغاء إقامة الخيمة الرمضانية الخاصة بالمشيخة العامة للطرق الصوفية بجوار مسجد الحسين أو خيم رمضانية بجوار مساجد مقامات آل البيت ورموز الطرق الصوفية وعدم السماح بإقامة أي انشطة صوفية كبيرة داخل مقرات الطرق الصوفية.

وقال الشيخ هاني سالمان الإمبابي، شيخ الطريقة الإمبابية الصوفية، إن الطرق الصوفية ستكون أول الملتزمين بقرارات الدولة في مواجهة كورونا وإن المشايخ الطرق الصوفية كانوا أول من دعموا بمطالبة المريدين بالتأثير في محيطهم الاجتماعي نحو مطالب الجميع باتخاذ أمر مواجهة كورونا والتباعد الاجتماعي بجدية للحفاظ على الأرواح ومساندة الدولة ودعمها في مرور الأزمة.

وأضاف أن المشايخ الطرق الصوفية كانوا مستعدين قبل إصدار الدولة لقرارات مواجهة كورونا في شهر رمضان باللجوء نحو استمرار الأنشطة عن طريق التطبيقات الافتراضية لإقامة الحضرات الصوفية والندوات والدروس الدينية.

وأكد أن الطريقة الإمبابية على سبيل المثال أصدرت تعليمات باستخدام المريدين لبرنامج زووم بهدف التواصل وإقامة الحضرات والدروس الدينية.

وأوضح أن هناك إجراءات سنحاول اتخاذها بإقامة حضرات صوفية في مقر الطريقة وفق تعليمات وزارة الصحة بالتباعد الاجتماعي وتوزيع المريدين على الأسبوع وعلى نطاق ضيق جدا.

وأشار إلى أن الطرق الصوفية هي مؤسسة رسمية تابعة بقانون 118 لسنة 1976 للدولة المصرية كشخصية اعتبارية وبالتالي لدينا مسؤولية أمام أنفسنا والمريدين بضرورة الاتباع لإجراءات كورونا.

موضوعات متعلقة

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

خاص| جنوب السودان تكذب تصريحات الجزيرة بشأن سد النهضة: لا بد من اتفاق قانوني ملزم

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية

قنوات «الوطنية للإعلام» تنهي استعداداتها لبث احتفالية نقل المومياوات


الصور

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

image description

«تضامن دمياط» تنظم يوم «الوفاء والأمل» لأبناء «مؤسسة البنات»

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

الأكثر قراءة

خاص| جنوب السودان تكذب تصريحات الجزيرة بشأن سد النهضة: لا بد من اتفاق قانوني ملزم

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

هويسكا يفوز على ليفانتى بهدفين نظيفين فى الدورى الأسبانى

فوز شباب بلوزداد الجزائرى على مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا

مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاج

مسئول أوروبى: فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم بسبب كورونا

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
المزيد

الثقافة

الخميس.. طارق إمام ضيف موقع صدى ذاكرة القصة المصرية

قريبًا.. صدور «معجم أعلام النساء الفلسطينيات» لـ غريد الشيخ محمد

«الجعران المجنح».. تعرف على سر شعار المركبات الخاصة بنقل المومياوات

غدًا.. افتتاح معرض «ملامح مصرية» بليوان جاليري