هويسكا يفوز على ليفانتى بهدفين نظيفين فى الدورى الأسبانى

حقق فريق هويسكا انتصارًا ثمينًا على مضيفه ليفانتي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيوتات دي فالنسيا في إطار الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الأسباني لكرة القدم.سجل هدفي هويسكا اللاعب رافاييل ميل فيسنتي في الدقيقتين 15 و54.ورفع هويسكا رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن عشر، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 35 نقطة في المركز العاشر.ويتصدر أتليتكو مدريد الدوري برصيد 66 نقطة، وياتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 62 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.